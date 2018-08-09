تونس .. إصابة 27 شخصا بعد خروج قطار عن مساره

أصيب 27 شخصا على الأقل, اليوم الخميس, في حادث خروج قطار ركاب عن مساره في شمال غرب تونس, حسبما أفادت به وكالة الأنباء التونسية (وأت).

وذكرت الوكالة أن قطارا كان متوجها إلى تونس العاصمة خرج عن مساره بمنطقة (الدهماني) التابعة لولاية (الكاف) بشمال غرب البلاد ما أدى إلى انقلابه, وتسبب في إصابة 27 راكبا بجروح مختلفة.

ونقلت عن المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي, قوله إنه “تم نقل 10 من بين المصابين إلى مستشفى (الدهماني), و9 آخرين إلى مستشفى (القصور) و8 مصابين إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين تلقوا جميعهم العلاج اللازم وغادروا المؤسسات الاستشفائية باستثناء مصاب وحيد أصيب بكسر في ساقه وخضع لعملية جراحية”.

وقد أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث, مؤكدة تعطل سير الرحلات على هذا الخط الحديدي إلى حين اصلاح الأعطال التي لحقت به.