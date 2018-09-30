تونس.. إيقاف 11 شخصا في إحباط محاولة للهجرة السرية

أوقف الأمن التونسي، اليوم الأحد، 11 شخصا، خلال إحباط محاولة للهجرة السرية بمنطقة الحمامات (65 كلم جنوب تونس العاصمة).

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني قوله إن الوحدات الأمنية ألقت القبض على 8 أشخاص كانوا يعتزمون الهجرة إلى جانب 3 من المشاركين في تنظيم العملية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن ضبط مركب صيد قبالة سواحل الهوارية (79 كلم شرق تونس العاصمة) وعلى متنه 12 شخصا من بينهم فتاة، قبل إلقاء القبض على شخصين آخرين أثناء تمشيط المنطقة.

ووصل 3 آلاف و811 تونسيا إلى إيطاليا منذ بداية السنة الجارية في إطار الهجرة السرية، مقابل ألف و 721 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق تقارير المفوضية السامية لشؤون للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.