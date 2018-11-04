تونس.. القضاء يمنع إسرائيليين من المشاركة في منتدى دولي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس قرارا يقضي بمنع منظمة الكشافة التونسية من قبول مشاركين إسرائيليين وممثلين عن المنتدى الدولي للكشاف اليهودي في الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان الذي تحتضنه مدينة الحمامات من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وأعربت الكشافة التونسية في بلاغ إعلامي لها مساء أمس، عن احترامها الكلي لنص قرار القضاء، وتقيدها بمنطوق الحكم الاستعجالي “تقديرا للمؤسسة القضائية”.

وقالت الكشافة التونسية إنها لم توجه دعوة إلى أية أطراف إسرائيلية لحضور الملتقى الذي تنظمه بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، وإن الدعوة وجهت لممثلي الهيئات الدينية المعترف بها رسميا كهيئات استشارية ضمن المنظمة الكشفية العالمية.

وكان الحزب الجمهوري، أفاد في بلاغ أصدره الجمعة، أنه قام بمعية حركة الشعب والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، برفع قضية استعجالية لمنع وفد صهيوني من دخول الأراضي التونسية، وذلك بعد التأكد من صحة مشاركة الكشافة الصهيونية في أشغال ملتقى دولي بالحمامات.