تونس تستعد لإطلاق خط بحري يربطها بأفريقيا

تستعد تونس لإطلاق خط بحري تجاري مباشر خلال الاشهر المقبلة، يربط تونس بداكار، وابيدجان وغانا.

وينطلق الخط، الهادف إلى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المنتظم إلى السوق الافريقية، من ميناء قابس، أوصفاقس، وفق وزارة النقل التنوسية. وسيتم تحديد عدد رحلات وفق طلبات المستثمرين.

وتجري حاليا المفاوضات بين الشركة التونسية للملاحة والوزارات المعنية حول توفير الضمان المادي للشركة في حال لم يحقق الخط المردودية المطلوبة.

وتقول الحكومة التونسية إن استراتيجيتها الجديدة تهدف إلى تدعيم الاتفاقيات التجارية الثنائية إذ سيتم هذه السنة توقيع اتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “كوميسا” التي تضم 19 دولة (500 مليون ساكن).

كما تجري وفقا للمصدر ذاته، الدراسات لإطلاق خط بحري تجاري جديد يربط تونس بالاردن والسعودية وبلدان الخليج.