أخبارالمغرب العربي

تونس.. توقيف 128 شخصا خلال إحباط محاولة للهجرة السرية

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 ساعة
0

أوقف الحرس البحري التونسي، أمس الخميس، 128 شخصا من جنسيات عربية وإفريقية، خلال إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية انطلاقا من سواحل البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، “إن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني (الدرك) بمحافظة صفاقس (270 كم جنوب شرق تونس العاصمة)، ضبطت قارب صيد وعلى متنه 128 شخصا يحملون جنسيات مختلفة (103 تونسيين، وسوريان، و 10 عراقيين من بينهم امرأتان ورضيعة عمرها سنة، و9 من كوت ديفوار، واثنان من بوركينا فاسو ،واثنان من السنغال”.

وأوضحت مصادر أمنية تونسية، أن قارب الصيد الذي ضبطته الوحدات التونسية في عرض سواحل جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، لا يتجاوز طوله 12 مترا، “ولا يتسع في أقصى الحالات لأكثر من 30 شخصا، وكانت حالته متداعية”.

وأضافت المصادر “هؤلاء الحالمين بالهجرة أبدوا استعصاء، حيث تواصلت عملية السيطرة عليهم لأكثر من ثلاث ساعات، اعتدى البعض منهم لفظيا على أعوان الحرس الوطني فيما حاول البعض الآخر الفرار”.

وأكد المصادر أن جميع المهاجرين تم نقلهم إلى مقر فرقة الحرس البحري بمدينة صفاقس لمواصلة التحري معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وتتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الايطالية، انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر، خلال الربيع والصيف بالنظر إلى تحسن الأحوال الجوية.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 44 دقيقة
2

ليبيا .. مقتل 6 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة

منذ 2 ساعتين
29

“فيسبوك” تستبعد التعويض لمستخدمين تعرضوا لانتهاك بياناتهم

منذ 5 ساعات
37

الجزائر.. الحكم على مدون بالسجن 10 سنوات

منذ 6 ساعات
120

مقتل 12 شخصا في أعمال عنف فى افريقيا الوسطى