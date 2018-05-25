تونس.. توقيف 128 شخصا خلال إحباط محاولة للهجرة السرية

أوقف الحرس البحري التونسي، أمس الخميس، 128 شخصا من جنسيات عربية وإفريقية، خلال إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية انطلاقا من سواحل البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، “إن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني (الدرك) بمحافظة صفاقس (270 كم جنوب شرق تونس العاصمة)، ضبطت قارب صيد وعلى متنه 128 شخصا يحملون جنسيات مختلفة (103 تونسيين، وسوريان، و 10 عراقيين من بينهم امرأتان ورضيعة عمرها سنة، و9 من كوت ديفوار، واثنان من بوركينا فاسو ،واثنان من السنغال”.

وأوضحت مصادر أمنية تونسية، أن قارب الصيد الذي ضبطته الوحدات التونسية في عرض سواحل جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، لا يتجاوز طوله 12 مترا، “ولا يتسع في أقصى الحالات لأكثر من 30 شخصا، وكانت حالته متداعية”.

وأضافت المصادر “هؤلاء الحالمين بالهجرة أبدوا استعصاء، حيث تواصلت عملية السيطرة عليهم لأكثر من ثلاث ساعات، اعتدى البعض منهم لفظيا على أعوان الحرس الوطني فيما حاول البعض الآخر الفرار”.

وأكد المصادر أن جميع المهاجرين تم نقلهم إلى مقر فرقة الحرس البحري بمدينة صفاقس لمواصلة التحري معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وتتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الايطالية، انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر، خلال الربيع والصيف بالنظر إلى تحسن الأحوال الجوية.