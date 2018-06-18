تونس .. مبادرة لاستضافة دول المغرب العربي “مونديال 2030 “

أطلق البرلماني التونسي رياض جعيدان؛ ، مبادرة للمطالبة بترشح بلدان المغرب العربي( تونس والمغرب والجزائر)، بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 ،بعدما فشلت المغرب وحدها في استضافة المونديال للمرة الخامسة.

و وجه البرلماني التونسي نداء لحكومات دول المغرب العربي يدعوها فيها إلى تقديم ملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، لتكون حظوظ شمال إفريقيا وافرة وقادرة على احتضان هذه الفعالية.

وقال جعيدان خلال تصريحات صحيفة: “تونس والمغرب والجزائر تمتلك منتخبات قوية، وتونس والمغرب سبق لهما احتضان منافسات دولية، ويمكن إشراك موريتانيا وليبيا في الملف لكسب دعم كتلة شمال إفريقيا، منبها إلى ضعف الإمكانيات المادية لموريتانيا وكذلك ليبيا التي تعاني من تدهور الوضع الأمني والسياسي فيها ، وفق تعبيره.

وأكد أن الفكرة بإمكانها أن تتعزز بمبادرات شبابية ونخبوية وسياسية لإحياء مشروع اتحاد المغرب العربي، خاصة وأن ملف استضافة مونديال2030 سيواجه منافسين من العيار الثقيل، في ظل رغبة الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي في التقدم بملف مشترك”.

من جانبه، رحب الاتحاد الجزائري بالمبادرة مؤكدا أن إمكانيات تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم وبمشاركة 48 منتخبا يتوجب على بلدان المغرب العربي أن تتحد به.

المغرب كانت قد تقدمت من قبل لاستضافة كأس العالم أربع مرات أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 بجانب 2026، وفي كل مرة لم تحصل على الأصوات الكافية.