تونس: مقتل جندي إثر انفجار لغم بجبل الشعانبي



لقي جندي تونسي اليوم الاثنين مصرعه، وأصيب ستة آخرون بجروح، في انفجار لغم تزامن مع تبادل إطلاق نار مع مجموعة مسلحة بجبل الشعانبي التابع لولاية القصرين.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتى أن العسكري استشهد بالرصاص، فيما أصيب آخر بالرصاص أيضا، وأصيب الخمسة الآخرون بشظايا اللغم.



وأشار بخصوص المعطيات الأولوية للعملية إلى أن لغما أرضيا انفجر لدى مرور إحدى التشكيلات العسكرية الأرضية خلال عمليات تعقب للعناصر المسلحة تبعه تبادل إطلاق نار مع المجموعة.



و أشارت مصادر طبية بالجهة، إلى أنه يجري حاليا إسعاف المصابين، دون أن يحددوا مدى خطورة هذه الإصابات.

