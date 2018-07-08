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تونس.. مقتل عناصر أمنية في كيمن

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 2 دقيقتين
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قتل ستة عناصر من الأمن التونسي، اليوم الأحد، في كمين نصبته مجموعة مسلحة، شمال غرب البلاد في منطقة حدودية مع الجزائر.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن “دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري تعرضت إلى كمين تمثل في زرع عبوة ناسفة أسفر عن استشهاد ستة أعوان”.

ووصف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد سفيان الزعق الهجوم ب”العملية الارهابية”، مشيرا الى ان المجموعة “فتحت النار على الأمنيين” بعد “انفجار لغم فيهم”.

وأضاف الناطق باسم الداخلية التونسية”تتم الآن عمليات تمشيط بحثا عن الإرهابيين” بمشاركة قوات عسكرية.

ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي وقع في منطقة حدودية يتعذر الوصول إليها بسبب تضاريسها الجبلية الوعرة وغاباتها الكثيفة.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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