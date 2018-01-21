تونس: مقتل مساعد زعيم القاعدة في “المغرب الإسلامي”

قتلت القوات الخاصة في تونس أمس السبت مساعد زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بلال القبي.

وقال مسؤول حكومي إن القوات الخاصة في تونس قتلت بلال القبي، “وهو مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في كمين بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة”.

وأضاف المصدر أن بلال القبي وهو جزائري هو ”الذراع اليمنى لعبد الودود“ مضيفا أنه التحق بالجبال منذ كان عمره 15 عاما قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة.

وفي بيان قالت وزارة الداخلية التونسية إن القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع في تونس وهو المكلف بالتنسيق بين قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفرعيها في تونس وليبيا.