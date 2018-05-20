تونس.. منع مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح

قررت السلطات المحلية التونسية منع استعمال مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في مدينة حمام سوسة.

ونقلت إذاعة ” شمس أف أم” التونسية أمس السبت عن معتمدة حمام سوسة منية الجويني قولها إن “قرار منع استعمال مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح من الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة، جاء إثر تقديم بعض جيران المساجد عريضة مطالبين بإيقاف استعمال المكبرات بعد انزعاجهم من الأصوات العالية” .

وأضافت أن الجيران قالوا إن المكبرات تمنع تركيز أبنائهم في المراجعة خصوصا وأنهم في فترة امتحانات.

يذكر أن الواعظ الديني بالمعتمدية المذكورة كان قد قرر منع استعمال مكبرات الصوت على خلفية شكاوى صدرت من بعض المواطنين.