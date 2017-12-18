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تويتر تبدأ إجراءات صارمة ضد الكراهية والعنف


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 18 ديسمبر 2017 - 12:39



تويتر تبدأ إجراءات صارمة ضد الكراهية والعنف

كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عزمه فرض إجراءات صارمة ضد ترويج خطاب الكراهية والعنف على صفحاته.

وحذرت الشركة الواسعة الانتشار الحسابات التي ستخرق القواعد الجديدة، بأن مآلها الإغلاق بشكل دائم.
 
وأجرى "تويتر"، مراجعة شاملة لسياساته، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات عالمية للمنصات الاجتماعية بالتساهل مع المحتوى العنيف.

وبموجب الإجراءات المرتقبة، سيكون ممنوعا على حسابات "تويتر"، أن تضع صورا أو رموزا تحرض على الكراهية في البروفايل أو في نص التعريف الشخصي.
 
وتوقف الموقع، خلال الشهر الماضي، عن منح علامات التوثيق، كما قام بسحبها من شخصيات يمينية متطرفة، بما في ذلك رابطة الدفاع الإنجليزية التي يتزعمها تومي روبنسون.
 
وتعرضت الشركة لانتقادات لاذعة، بسبب توثيق حساب جاكسون كيسلر، وهو شخصية من اليمين المتطرف نظم مسيرة عنصرية تروج لتفوق البيض في ولاية فيرجينيا.
 
من ناحيتها، أوضحت الشركة أن منح علامة التوثيق لصفحة ما في تويتر لا يعني أنها تحظى بالدعم من الموقع.
 


الكلمات المفتاحية : التواصل, العنف, الكراهية, تويتر
 
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