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ثلاثة عشر قتيلا في انفجار لغم أرضي وسط مالي

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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 لقي ثلاثة عشر شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الخميس، في منطقة موبتي التابعة لاقليم بوني، وسط جمهورية مالي، بعد انفجار لغم أرضي فى عربة كانوا يستغلونها.

وحسب مصادر محلية، فإن معظم القتلى قدموا من بوركينافاسو المجاورة، للمشاركة في سوق أسبوعي في وسط مالي.

وأكد النائب عن منطقة موبتي محمد تراوري، مقتل المدنيين الثلاثة عشر، بعد مرور السيارة التي كانت تقلهم فوق لغم أرضي، مضيفا أنها تفحمت، بفعل قوة الانفجار.

 وأفادت مصادر أمنية أن السيارة كانت تقل تجارا بوركينيين وماليين، وانفجرت على بعد تسعة كلمترات من بوني.

وكانت مجموعات مسلحة شنت فجر اليوم الخميس هجمات متفرقة على معسكرات للجيش المالي  في قريتي غوما كورا  بولاية سيغو، وقرية أورو بولاية  موبتي، وسط مالي.

ولم يكشف الجيش المالى لحد الساعة عن حجم الخسائر التى خلفها الهجوم على القاعدة الواقعة بين معسكر نمپالا ومعسكر جابلي.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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