أخبارغير مصنف

جامعة الدول العربية تدعم ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026

Cheikh Med Horma منذ 48 دقيقة
0

 

اتخذ مجلس جامعة الدول العربية قراراً بتقديم الدعم لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وقال المجلس خلال القمة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، إنه سيقدم « الدعم اللازم والمساندة الكاملة » لترشح المغرب.

وقد اتخذ القرار على هامش القمة التي انعقدت في مدينة الظهران بالسعودية، وشارك فيها عدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول العربية.

وأوضح القرار أن هذا الدعم يأتي « تأكيدا على العلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تجمع بين الدول العربية، وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها لما فيه خيرها وصلاح أحوالها ».

وسبق أن حظي ملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم، دعم العديد من الدول العربية والأوروبية، في مقدمتها فرنسا والجزائر.

وتقدم المغرب للمرة الخامسة بترشيح لاستضافة المونديال، حيث ستتم عملية التصويت لاختيار المضيف في 13 يونيو المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
237

موريتانيا.. رئيس الحزب الحاكم يوضح موقف الموالاة من « الحوار السري »

منذ 8 ساعات
166

مالي.. مجلس الأمن يحث على تنفيذ اتفاق السلام

منذ 8 ساعات
34

موريتانيا.. تكوين في مجال تطوير التعليم الأصلي

منذ 11 ساعة
145

موريتانيا.. حماية المستهلك تطالب بالتعويض عن انقطاع الإنترنت