   
صحراء ميديا Sahara Media

"جامعة شنقيط" تنال اعتماد مجلس التعليم العالي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 27 ديسمبر 2017 - 16:31



"جامعة شنقيط" تنال اعتماد مجلس التعليم العالي

قرَّر المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي منح الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجامعة شنقيط العصرية بعد استكمالها لتوصيات المجلس واستجابتها لشروط دفتر الالتزامات.
 
وتعتبر جامعة شنقيط العصرية أول جامعة في موريتانيا متخصصة في العلوم الإسلامية والاجتماعية تأسست قبل إحدى عشرة سنة، وهي عضو في اتحاد الجامعات الإسلامية.
 
وترتبط دامعة شنقيط باتفاقيات تعاون مع أزيد من اثنتي عشرة جامعة حول العالم، وتخرج منها المئات؛ حصل العشرات منهم على شهادة الدكتوراه ضمن اتفاقية (دكتوراه مشتركة) أبرمتها الجامعة مع جامعة القرويين في المملكة المغربية.
 
وقد افتتحت الجامعة مؤخرا سلك الليصانص الذي اعترف به مجلس التعليم العالي، كما تقوم بتنظيم ندوتين دوليتين كل سنة، بالإضافة لنشر الكتب وهو من اختصاص مركز للبحوث أسسته الجامعة قبل عشر سنوات تسعى من خلاله إلى  ترسيخ مناهج البحث العلمي، ومسايرة التحولات التي يشهدها نظام التعليم العالي، لتسهيل تبادل المعارف والبحوث العلمية والتقنية، وتيسير حركة الطلاب والباحثين داخل هذا النظام، بالإضافة إلى تأهيل الطلبة والباحثين، ومد جسور التعاون مع الجامعات العربية والإفريقية والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في حقل التربية والتعليم والبحث العلمي.
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, ثقافة, جامعة, شنقيط
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: وزير التشغيل يدعو إلى الاستفادة من تقنيات الاعلام https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-وزير-ال… https://t.co/CHV7QsBYmZ
صحراء ميديا | الرئاسة الموريتانية تصدر مرسوما لتطبيق قانون الوحدة النقدية الجديدة https://t.co/R0aXq7xeRzالرئاسة-ال… https://t.co/KUiZm2q8uN
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

أسئلة حول طائرة بوينغ ماكس الموريتانية "آوكار"

خالد مشعل: دخلت موريتانيا بموافقة من الرئيس

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: وزير يتحدث عن صندوق أسود للمخبرين والنواب

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة