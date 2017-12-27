"جامعة شنقيط" تنال اعتماد مجلس التعليم العالي



قرَّر المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي منح الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجامعة شنقيط العصرية بعد استكمالها لتوصيات المجلس واستجابتها لشروط دفتر الالتزامات.



وتعتبر جامعة شنقيط العصرية أول جامعة في موريتانيا متخصصة في العلوم الإسلامية والاجتماعية تأسست قبل إحدى عشرة سنة، وهي عضو في اتحاد الجامعات الإسلامية.



وترتبط دامعة شنقيط باتفاقيات تعاون مع أزيد من اثنتي عشرة جامعة حول العالم، وتخرج منها المئات؛ حصل العشرات منهم على شهادة الدكتوراه ضمن اتفاقية (دكتوراه مشتركة) أبرمتها الجامعة مع جامعة القرويين في المملكة المغربية.



وقد افتتحت الجامعة مؤخرا سلك الليصانص الذي اعترف به مجلس التعليم العالي، كما تقوم بتنظيم ندوتين دوليتين كل سنة، بالإضافة لنشر الكتب وهو من اختصاص مركز للبحوث أسسته الجامعة قبل عشر سنوات تسعى من خلاله إلى ترسيخ مناهج البحث العلمي، ومسايرة التحولات التي يشهدها نظام التعليم العالي، لتسهيل تبادل المعارف والبحوث العلمية والتقنية، وتيسير حركة الطلاب والباحثين داخل هذا النظام، بالإضافة إلى تأهيل الطلبة والباحثين، ومد جسور التعاون مع الجامعات العربية والإفريقية والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في حقل التربية والتعليم والبحث العلمي.

