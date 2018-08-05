جدل في الصين بعد توجيه إهانات عنصرية للاعب سنغالي

اتهم اللاعب السابق لنادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم، السنغالي ديمبا با، لاعبا صينيا بتوجيه إهانات عنصرية له خلال مباراة بين فريقيهما في الدوري الصيني.

ويدافع اللاعب السنغالي البالغ 33 عاما، عن ألوان نادي شنغهاي شينخوا الصيني، وكان يشارك في مباراة ضد منافسه تشانغشون ياتاي ليل السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المحلي، انتهت بالتعادل هدف لمثله.

واثر احتكاك بين “با” وأحد لاعبي النادي المنافس، اتهم السنغالي زميل الأخير “زانغ لي” بتوجيه إهانات عنصرية له.

وأشارت عدة وسائل إعلام صينية الى أن الكلمات الصادرة عن اللاعب الصيني بحق “با” تحمل طابعا عنصريا، وهو الأمر الذي تطرق إليه مدرب “شنغهاي شينخوا وو جينغوي” بالقول “علمت بأن لاعبا من “ياتاي” استخدم كلمات مهينة بحقه “با”.

وأضاف “حول العالم، يتم التشديد على أنه لا يجب ان يكون ثمة هذا النوع من الخطاب ضد اللاعبين السود، الدوري الصيني يضم لاعبين من ألوان بشرة مختلفة، علينا ان نحترم خصومنا ولا يجب ان يكون ثمة تمييز”.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين بعد المباراة، بدعوات الى فتح تحقيق في الحادثة، بينما أعاد با عبر حسابه على “تويتر”، نشر تغريدة تدعو الى اتخاذ “إجراءات تأديبية جدية” على خلفية ما جرى.

ودافع “با” الذي خاض 22 مباراة دولية، عن ألوان تشلسي في الفترة الممتدة بين مطلع 2013 ونهاية موسم 2013-2014، قبل ان ينضم الى نادي بشيكتاش التركي.

وعاد اللاعب الذي دافع عن ألوان هوفنهايم الألماني (2007-2011) ونيوكاسل (2011-2013) الانكليزي، الى الدوري الصيني هذا الصيف للدفاع عن ألوان شنغهاي، بعدما مر به بين 2015 و2016، الا أنه اضطر للغياب فترة طويلة بسبب كسر في الرجل.