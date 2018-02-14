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جرح ستة أشخاص في حوادث طعن في باريس

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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A policeman patrols on Trocadero Square in front of the Eiffel Tower on May 14, 2013 in Paris. Paris's image, already tarnished by alarm over recent tourist muggings, has taken a further bashing after violence during a trophy parade to mark Paris Saint-Germain's first French League win in 19 years. The shock violence occurred late Monday after up to 15,000 PSG fans, who had thronged the esplanade at Trocadero by the iconic Eiffel Tower to mark the victory, turned unruly and attacked tourists and others in the heart of the city. AFP PHOTO / FRED DUFOUR (Photo credit should read FRED DUFOUR/AFP/Getty Images)

 

أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن رجلا قام بطعن ستة من المارة في سلسلة اعتداءات غير مبررة على ما يبدو في شمال باريس ليل الثلاثاء قبل ان تعتقله الشرطة في حالة سكر.

وبدأت حوادث الطعن حوالى الساعة 23,00 ت غ في منطقة تكثر فيها نسبة الجرائم وأعداد المشردين، الى الشمال من محطة القطارات “غار دو نور” في الدائرة ال18.

ونقل الجرحى الى المستشفى ولم يصب أي منهم بجراح خطيرة، بحسب ما قاله مصدر الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة باريسية.

وتم اعتقال المهاجم بعد ساعتين على وقوع الاعتداءات في الدائرة العاشرة المجاورة وكان “في حالة سكر شديد” بحسب مصدر الشرطة الذي أكد العثور على السكين في مكان مجاور.

ولا تزال السلطات في فرنسا في حالة التأهب القصوى بعد سلسلة من الاعتداءات الإسلامية في السنتين الماضيتين، لكن يبدو ان حادثة ليل الثلاثاء غير مرتبطة بالإرهاب.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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