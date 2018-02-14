جرح ستة أشخاص في حوادث طعن في باريس

أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن رجلا قام بطعن ستة من المارة في سلسلة اعتداءات غير مبررة على ما يبدو في شمال باريس ليل الثلاثاء قبل ان تعتقله الشرطة في حالة سكر.

وبدأت حوادث الطعن حوالى الساعة 23,00 ت غ في منطقة تكثر فيها نسبة الجرائم وأعداد المشردين، الى الشمال من محطة القطارات “غار دو نور” في الدائرة ال18.

ونقل الجرحى الى المستشفى ولم يصب أي منهم بجراح خطيرة، بحسب ما قاله مصدر الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة باريسية.

وتم اعتقال المهاجم بعد ساعتين على وقوع الاعتداءات في الدائرة العاشرة المجاورة وكان “في حالة سكر شديد” بحسب مصدر الشرطة الذي أكد العثور على السكين في مكان مجاور.

ولا تزال السلطات في فرنسا في حالة التأهب القصوى بعد سلسلة من الاعتداءات الإسلامية في السنتين الماضيتين، لكن يبدو ان حادثة ليل الثلاثاء غير مرتبطة بالإرهاب.