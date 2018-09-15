قال محمد جميل منصور، مرشح منتدى المعارضة لرئاسة المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، إن النتائج التي حققتها المعارضة في الشوط الأول من الانتخابات يشكل « صفعة للنظام ».

ولد منصور كان يتحدث للصحافة بعد الإدلاء بصوته اليوم السبت، وهو الذي ينافس الشوط الثاني على رئاسة المجلس الجهوي أمام مرشحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وقال ولد منصور: « رغم كل الظروف وتسخير كل وسائل الدولة للحزب الحاكم، إلا أن الشعب عبر في الشوط الأول عن تمسكه واختياره للمعارضة ».

وأضاف ولد منصور: « إذا ما تم الابتعاد عن التأثير على المواطنين، ستحقق المعارضة نتائج متقدمة في

الشوط الثاني من الانتخابات ».

وفي سياق الرد على تصريحات الرئيس الموريتاني التي اتهم فيها حزب « تواصل » بالتطرف، أكد ولد منصور أن « الموريتانيين يعرفون المتطرف من المعتدل ».