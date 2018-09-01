جميل منصور: هناك مظاهر مقلقة شابت الانتخابات

قال محمد جميل ولد منصور القيادي في حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” المعارض ومرشح أحزاب المنتدى للمجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، إن بعض المظاهر المقلقة شابت الساعات الأولي من عملية التصويت في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية الذي انطلق اليوم.

وأكد ولد منصور بعد الإدلاء بصوته في المدرسة “رقم1 ” بلكصر إنه بلغه في بداية العملية الانتخابية من صباح اليوم، وقوع بعض المظاهر المقلقة، منها اختفاء اسماء بعض المواطنين على اللائحة الانتخابية، والممثلين للأحزاب في بعض المكاتب.

وأضاف ولد المنصور مرشح لائحة تحالف التغيير الديمقراطي المدعومة من بعض أحزاب المنتدى، أن “تصريحات بعض الجهات السياسية في الحملة الأخيرة، التي تتهم حزب “تواصل” بالتطرف، “اتهامات لا تستقيم ولا يصدقها أحد، ولن تدفعنا أي اتهامات لاي موقف لايتماشي مع اطروحتنا وهدفنا.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد قد اتهم في أكثر من مناسبة خلال جولته الداخلية لبض عواصم الولايات، في اطار الحملة الانتخابية التي اختتمت الخميس الماضي، بعض الأحزاب السياسية ذات النزعة الدينية، أنها تدعو “للتطرف”، وتسعى لتخريب البلد كما فعلت في عدد من البلدان العربيةحسب تعبيره.