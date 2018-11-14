جناح موريتاني في معرض الكتاب الدولي بالكويت

شهد جناح موريتانيا في معرض الكتاب الدولي الـ 43 في دولة الكويت، إقبالاً كبيراً بحثاً عن مختلف المؤلفات الصادرة عن علماء وكتاب شنقيط.

وأقيم الجناح الموريتاني من طرف اتحاد الناشرين الموريتانيين بالتعاون مع مكتب الجالية الموريتانية بالكويت، وحضر افتتاحه السفير الموريتاني حامد ول حاموني، ورئيس مكتب رابطة الجالية الموريتانية محمدن محمد خالد.

وتعد هذه هي ثالث مشاركة لمكتب الجالية في هذا المعرض الدولي، بينما تعد ثاني مرة يشارك اتحاد الناشرين الموريتانيين، ممثلاً في رئيس الاتحاد الموريتاني للنشر والتوزيع سلامي أحمد المكي.

وقال القائمون على المعرض في برقية تلقتها « صحراء ميديا » إن ركن موريتانيا شهد « إقبالاً كبيراً »، مؤكدين أن أغلب رواده كانوا من « رموز العلم وطلبة العلوم الشرعية ».

وأوضح القائمون على جناح موريتانيا أن الطلب كان كبيراً على « المتون العلمية المرتبطة بالنصوص المحظرية وماسطرته أيادي الشناقطة من علوم شرعية وأدبية وأعمال روائية »، وفق نص البرقية.

ويعد معرض الكتاب الدولي بالكويت واحداً من أكبر وأقدم معارض الكتب في العالم العربي، وتشارك في دورته هذا العام 505 دور نشر، و35 جهة حكومية، و9 منظمات و12 ناديا للقراءة، كما يشارك في المعرض ما يزيد على 900 ضيف من العرب والأجانب.