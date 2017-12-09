جواز السفر العربي: الإماراتي هو الأقوى والموريتاني الـ9

تربع جواز السفر الإماراتي على قائمة أقوى جوازات السفر العربية، وذلك بالنظر إلى الخدمات التي يستفيد منها حامل جواز السفر، والدول التي يمكنه دخولها من دون تأشيرة.
وجاء جواز السفر الموريتاني في المرتبة 9 على القائمة، متقدماً على نظيره المصري والجزائري واللبناني، وذلك وفق التصنيف الصادر عن موقع "باسبورت إندكس".
وصنف الموقع المتخصص في تصنيف جوازات السفر من حيث قوتها وحرية السفر دون تأشيرة أو قيود، جواز سفر دولة العراق في الرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف العالمي متقدما بأربع نقاط فقط عن أفغانستان التي تذيلت الترتيب.
وهذا ترتيب باقي جوازات سفر الدول العربية من الأسوأ إلى الأفضل:
20ـ العراق
19ـ سورية
18ـ اليمن
17ـ السودان
16ـ لبنان
15ـ ليبيا
14ـ الأراضي الفلسطينية
13ـ جنوب السودان
12ـ الجزائر
11ـ الأردن
10ـ مصر
9ـ موريتانيا
8ـ المغرب
7ـ تونس
6ـ السعودية
5ـ سلطنة عمان
4ـ البحرين
3ـ قطر
2ـ الكويت
1ـ الإمارات (أفضل جواز سفر عربي)
وكان من مفاجئات التصنيف الجديد إزاحة سنغافورة جواز سفر ألمانيا عن الرتبة الأولى، وأصبحت تتصدر دول العالم في أقوى جوازات السفر، إذ يمكن لحامل الجواز، السفر إلى 159 دولة دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة.