جواز السفر العربي: الإماراتي هو الأقوى والموريتاني الـ9



تربع جواز السفر الإماراتي على قائمة أقوى جوازات السفر العربية، وذلك بالنظر إلى الخدمات التي يستفيد منها حامل جواز السفر، والدول التي يمكنه دخولها من دون تأشيرة.



وجاء جواز السفر الموريتاني في المرتبة 9 على القائمة، متقدماً على نظيره المصري والجزائري واللبناني، وذلك وفق التصنيف الصادر عن موقع "باسبورت إندكس".



وصنف الموقع المتخصص في تصنيف جوازات السفر من حيث قوتها وحرية السفر دون تأشيرة أو قيود، جواز سفر دولة العراق في الرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف العالمي متقدما بأربع نقاط فقط عن أفغانستان التي تذيلت الترتيب.



وهذا ترتيب باقي جوازات سفر الدول العربية من الأسوأ إلى الأفضل:



20ـ العراق

19ـ سورية

18ـ اليمن

17ـ السودان

16ـ لبنان

15ـ ليبيا

14ـ الأراضي الفلسطينية

13ـ جنوب السودان

12ـ الجزائر

11ـ الأردن

10ـ مصر

9ـ موريتانيا

8ـ المغرب

7ـ تونس

6ـ السعودية

5ـ سلطنة عمان

4ـ البحرين

3ـ قطر

2ـ الكويت

1ـ الإمارات (أفضل جواز سفر عربي)



وكان من مفاجئات التصنيف الجديد إزاحة سنغافورة جواز سفر ألمانيا عن الرتبة الأولى، وأصبحت تتصدر دول العالم في أقوى جوازات السفر، إذ يمكن لحامل الجواز، السفر إلى 159 دولة دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة.

