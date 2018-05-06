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جيش موريتانيا يحقق في انفجار مخزن الذخيرة

Cheikh Med Horma منذ 32 دقيقة
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أعلن الجيش الموريتاني أنه فتح تحقيقاً في انفجار مخزن للذخيرة وقع فجر اليوم الأحد في ثكنة عسكرية في مدينة كيهيدي، جنوبي موريتانيا.

وقال الجيش في إيجاز صحفي نشره عبر موقعه الإلكتروني: « شب حريق صباح اليوم الأحد 06 مايو 2018 عند الساعة السابعة صباحا بمخزن الذخيرة بثكنة كيهيدي ».

وأضاف الجيش أنه « قد تمت السيطرة على الحريق نهائيا منتصف النهار، دون تسجيل أية أضرار جانبية ».

وخلص الجيش إلى القول إنه « يجري التحقيق محليا لتحديد أسباب هذا الحادث ».

وكانت مصادر قد رجحت لـ « صحراء ميديا » أن سبب الحريق هو تماس كهربائي.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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