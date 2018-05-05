« حان الوقت للمضي ».. رئيس واتس آب يغادر فيسبوك

أعلن رائد أعمال الإنترنت والرئيس التنفيذي لواتس آب، جان كوم، عن رغبته بالتخلي عن منصبه ومغادرة فيسبوك.

وفي صفحته على فيسبوك قال كوم: “حان الوقت بالنسبة لي للمضي قدما.. أنا أغادر منصبي كرئيس لواتس آب في فيسبوك في الوقت الذي أصبح الناس يعتمدون على هذا التطبيق أكثر مما كنت أتوقع ».

من جانبها، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن “كوم قرر التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي لواتس آب بعد الخلافات الأخيرة بينه وبين فيسبوك التي أعلنت عن نيتها التدخل في خدمات تشفير الرسائل في واتس آب”.

يذكر أن جان كوم وشريكه بريان آكتون، عندما باعا واتس آب لفيسبوك عام 2014، كانا قد وعدا المستخدمين بالحفاظ على سرية البيانات وعدم تسريبها لأي جهات أخرى، وعام 2016 تمكن القائمون على التطبيق من زيادة تشفير البيانات إلى حد كبير.