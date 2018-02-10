حريق في مصنع الزوارق بانواذيبو وإصابة 3 أشخاص

اشتعلت النيران اليوم السبت فى مصنع الزوارق الموريتاني فى مدينة نواذيبو ، وأصيب 3 عمال جراء احتراق المصنع بالكامل ، نتيجة ضغط الكهرباء .

وتم نقل العمال الثلاثة إلى المستشفى المركزي فى المدينة ، فيما حضرت سيارة الإطفاء التى تحاول السيطرة على الحريق الذى التهم المصنع بالكامل ، حسب مراسل “صحراء ميديا” فى المدينة .

وكان المصنع الذى يعمل فى صناعة القوارب ، يضم عدة زوارق جاهزة ، احترقت بالكامل ، وتجري فرقة من الدرك الوطني معاينة للحريق لتأكيد أسباب الإحتراق.

ودشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم 7 ابريل 2014 في نواذيبو مصنعا لشركة كوميكا لتركيب مراكب الصيد الشاطئ. و سيعمل المصنع ‘لى إنتاج مركبات تحمل الشعار «صنع في موريتانيا «بوتيرة مركبين في الشهر. ويمثل إنجاز هذا المصنع ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري وشركة كومكا، بشراكة فنية مع التعاون الياباني.