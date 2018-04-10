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حزب التكتل : لم نحسم بعد موقفنا من المشاركة فى الانتخابات

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 3 دقائق
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قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض اليوم الثلاثاء إنه لا علم لها بقرار متخذ من طرف مجموعة الثمانية بشأن المشاركة فى الانتخابات القادمة.
وأوضح الحزب فى بيان له أنه ” لم يتخذ حتى الآن موقفا بالنسبة للمشاركة في الانتخابات القادمة ” ، مشيرا إلى أنه لاعلم له بالأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام المحلية بشأن مشاركته .
وكان الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة محمد ولد مولود قد أكد فى مؤتمر صحفي الجمعة الماضي مشاركة أحزاب المعارضة فى الانتخابات القادمة ، بما فى ذلك مجموعة الثمانية التى تضم حزب تكتل القوى الديمقراطية .
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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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