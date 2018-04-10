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حزب التكتل : لم نحسم بعد موقفنا من المشاركة فى الانتخابات
قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض اليوم الثلاثاء إنه لا علم لها بقرار متخذ من طرف مجموعة الثمانية بشأن المشاركة فى الانتخابات القادمة.
وأوضح الحزب فى بيان له أنه ” لم يتخذ حتى الآن موقفا بالنسبة للمشاركة في الانتخابات القادمة ” ، مشيرا إلى أنه لاعلم له بالأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام المحلية بشأن مشاركته .
وكان الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة محمد ولد مولود قد أكد فى مؤتمر صحفي الجمعة الماضي مشاركة أحزاب المعارضة فى الانتخابات القادمة ، بما فى ذلك مجموعة الثمانية التى تضم حزب تكتل القوى الديمقراطية .