حزب التكتل : لم نحسم بعد موقفنا من المشاركة فى الانتخابات

قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض اليوم الثلاثاء إنه لا علم لها بقرار متخذ من طرف مجموعة الثمانية بشأن المشاركة فى الانتخابات القادمة.

وأوضح الحزب فى بيان له أنه ” لم يتخذ حتى الآن موقفا بالنسبة للمشاركة في الانتخابات القادمة ” ، مشيرا إلى أنه لاعلم له بالأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام المحلية بشأن مشاركته .