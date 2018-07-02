حزب التكتل يقرر المشاركة في الانتخابات المقبلة

قرر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستشهدها موريتانيا مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وحسم الحزب المعارض قرار المشاركة بعد سلسلة اجتماعات ونقاشات حادة، اختتمت مساء اليوم الاثنين.

وكان في الحزب تياران أحدهما يرفض المشاركة في الانتخابات، تماشياً مع موقف الحزب من معايير الشفافية في الانتخابات، وتيار آخر يعتبر أن عدم المشاركة ستضعف الحزب وتفقده قواعده الانتخابية، وقد تمكن هذا الأخير من كسب النقاش.

كما قرر الحزب عدم ترشيح رئيسه أحمد ولد داداه على رأس اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية، وفق ما كان يطالب بذلك بعض الناشطين في الحزب.

وسبق أن أعلنت بقية أحزاب المعارضة نيتها المشاركة في الانتخابات، وهي الأحزاب التي قاطعت الانتخابات السابقة.