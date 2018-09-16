حزب الطليعة يحسم بلدية السبخة (محضر)

حسم حزب طليعة التغيير الديمقراطي الصراع على بلدية السبخة في الشوط الثاني من الانتخابات الذي نظم أمس السبت، وذلك بعد أن تفوق على تحالف أحزاب المعارضة الديمقراطية.

وحصل حزب الطليعة على 5841 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 60,25 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بينما حصل تحالف المعارضة على 3623 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 37,37 في المائة من الأصوات.

وكان عدد المصوتين في تفرغ زينه 10431 مصوتاً، كان من بينهم 737 بطاقة لاغية، و230 بطاقة محايدة.

ووصلت نسبة المشاركة في المقاطعة 37,99 في المائة.