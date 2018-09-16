أخبار

حزب الطليعة يحسم بلدية السبخة (محضر)

Cheikh Med Horma منذ 3 ساعات
0

حسم حزب طليعة التغيير الديمقراطي الصراع على بلدية السبخة في الشوط الثاني من الانتخابات الذي نظم أمس السبت، وذلك بعد أن تفوق على تحالف أحزاب المعارضة الديمقراطية.

وحصل حزب الطليعة على 5841 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 60,25 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بينما حصل تحالف المعارضة على 3623 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 37,37 في المائة من الأصوات.

وكان عدد المصوتين في تفرغ زينه 10431 مصوتاً، كان من بينهم 737 بطاقة لاغية، و230 بطاقة محايدة.

ووصلت نسبة المشاركة في المقاطعة 37,99 في المائة.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 19 دقيقة
27

المعارضة تعلن فوزها بالمجلس الجهوي للحوض الغربي

منذ 40 دقيقة
95

موريتانيا.. هؤلاء هم ضيوف البرلمان في الشوط الثاني

منذ 1 ساعة
66

سيدي محمد ولد محم يبعث رسائل النصر من « تويتر »

منذ 2 ساعتين
366

الحزب الحاكم يحسم 6 بلديات في نواكشوط (نتائج ومحاضر)