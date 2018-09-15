ولد بتاح: لم نقدم أي طعن في نتائج الانتخابات (فيديو)

قال رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض محفوظ ولد بتاح، إن حزبه لم يقدم أي طعن بخصوص نتائجه في الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية التي ينظم اليوم السبت شوطها الثاني.

ولم يتمكن حزب اللقاء من الحصول على أي مقعد برلماني كما عجز عن تحقيق واحد في المائة من الأصوات في الانتخابات المحلية ما يعرضه للحل بقوة القانون.

ولد بتاح قال في تصريح لـ « صحراء ميديا » بعد الإدلاء بصوته اليوم السبت: « لم نقدم أي طعن بخصوص نتائجنا في الانتخابات، لأن الهيئات المخولة بالبت في الطعون ليست منصفة، وبالتالي فإن اللجوء إليها لا يعني شيئا ».

وتمنى رئيس حزب اللقاء أن يكون اقتراع الدور الثاني من الانتخابات، مختلفا عن الدور الأول الذي شابته الكثير من التجاوزات، على حد تعبيره.

ويعد حزب اللقاء أحد الأحزاب المؤسسة لمنسقية المعارضة الديمقراطية وبعد ذلك للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ولكنه انسحب من الأخير ليشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام الماضي.