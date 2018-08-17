حزب “عادل” : واجهنا “الانقلاب” ونسعى للعدالة الاجتماعية

قال رئيس حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية “عادل” ، يحي ولد أحمد الوقف إن الحزب ظل متمسكا بقيمه وصامدا فى وجه القمع والتنكيل من طرف “النظام الموريتاني” ، بعد تعرضهم للسجن وتلفيق التهم ، مشددا إلى أنهم يسعون لبذل كل جهد في سبيل إصلاح أحوال البلاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

جاء ذلك خلال افتتاح الحزب حملته الانتخابية ليل الجمعة 17 أغسطس 2018 بحضور جماهيره ، في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية.

رئيس الحزب ولد أحمد الوقف أكد خلال حفل الافتتاح أن قادة ومناضلي الحزب قطعوا على أنفسهم عهدا “لا نخونه ولا نساوم عليه، بأن نسعى مخلصين، بكل ما أوتينا من قوة، من أجل تقدم ورقي وطنِنا العزيز”.

وأشار ولد أحمد الوقف إلى أن الحزب انتقى كوكبة من خيرة كوادره ومناضليه من ذوي الكفاءات والأخلاق العالية لخوض غمار الانتخابات ونيل شرف تمثيل المواطنين في مجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية.

وأضاف ولد أحمد الوقف “لُفِّقَت لنا التُّهم الباطلةُ ونُظِّمَتْ في حقنا حمَلاتُ تشهير ظالمة، وأُودِعْنا السجونَ شهورا طويلة، ولا ذنب لنا إلا رفض الانقلاب ومقاومته بالوسائل السلمية. ورغم كل ذلك، بقينا ثابتين على ما كنا اقتنعنا به من مواقف، أوفياءَ لما آمَنّا به من قيم ومبادئ سامية”، وفق تعبيره.

وتعاقب على منصبة الحفل كل من مدير حملة الحزب عبد الودود ولد عبد الله (ددود) وعضو البرلمان والسفير السابق با عليو إبرا المرشح على رأس اللائحة الوطنية لنواكشوط، والوزيرة السابقة فاطمة بنت خطري المرشحة على رأس اللائحة الوطنية للنساء، والناشطة السياسية والحقوقية فاطمة بنت محمد المصطفى .

ويعد حزب ” عادل” هو الحزب الوحيد في صفوف المعارضة الذي سبق أن تولى الحكم في البلاد، وذلك خلال عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وسبق لرئيس الحزب يحيى ولد أحمد الوقف أن تولى رئاسة الحكومة، قبيل انقلاب 2008 الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.