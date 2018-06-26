حزب معارض يطالب المنظمات الدولة بمد يد العون لموريتانيا

وجه حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض في موريتانيا ندا للمنظمات الدولية وأصدقاء وشركاء موريتانيا، لمد يد العون والمساعدة “للمناطق المنكوبة” في البلاد بسبب الجفاف.

وحمل الحزب في بيان له النظام الموريتاني “المسؤولية التّامة عن تبعات ما ينجم عن عدم تدخله”؛ لمواجهة حالة الجفاف التي تشهدها البلاد.

واستنكر التكتل ما قال إنه “تجاهل النظام لمآسي المواطنين ومعاناتهم، التي تتفاقم بفعل سياساته وفساده المتغلغل في جميع مفاضل الدولة”.

وقال بيان الحزب إن “مناطق واسعة من البلاد تعيش هذه الأيام على وقع كارثة إنسانية خطيرة، بفعل موجة الجفاف التي تكاد تقضي على الثروة الحيوانية”.

وأضاف البيان أن موجة الجفاف تسببت في حدوث مجاعة غير مسبوقة، أصبحت تهدد حياة سكان قرى وبلدات في الحوضين، وولايات أخرى من الوطن”.

وأكد الحزب المعارض “وقوع وفايات في قرية “ازرافيات” بسبب سوء الأحوال المعيشية، وذلك وسط تجاهل تام من طرف النظام، وانشغاله في أمور تافهة، بعيدة كل البعد عن هموم المواطن”.