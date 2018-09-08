غير مصنف

حسم معركة مقعد نواكشوط الأخير بين “كاتب ضبط” و “وزير سابق”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 13 دقيقة
0

حسم حزب المستقبل آخر المقاعد النيابية عن العاصمة نواكشوط ،بعد معركة “قوية” مع حزب عصبة الموريتانيين من أجل الوطن ، الذى رشح للمقعد الوزير السابق محمد ولد ارزيزيم.

وتدور منذ يومين معركة “شد وجذب” بين الحزبين ، داخل أروقة اللجنة المستقلة للانتخابات ، بعد أن تقلص الفارق بينهما ، لأصوات قليلة ، ما أدى بحزب عصبة الموريتانيين للطعن فى نتائج أحد المكاتب فى “توجنين” بنواكشوط .

لكن إعادة الفرز أكدت أحقية مرشح حزب المستقبل كاتب الضبط بمحكمة نواكشوط الشمالية سالم فال ولد فال بالمنصب ، بعد فرز النتائج كاملة وبفارق أزيد من مائة صوت .

حزب عصبة الموريتانيين قال فى بيان توصلت “صحراء ميديا ” بنسخة منه إنه ” بتوجيه مباشر من جهات نافذة عليا أثبتت الوقائع محاولة متعمدة للتلاعب بنتائج الفرز في المكتب 76 بتوجنين بمدرسة ولد لحبيب ، لصالح الحزب المنافس لنا إذ كان الفارق بين لائحة عصبة الموريتانيين من أجل الوطن (عطاء) ولائحة الحزب الموالي في الترتيب ، حصول لائحتنا علي 27 صوتا مقابل صوت واحد 1 للحزب الذي يلينا في الترتيب، وهو ما أهل لائحتنا للفوز في استحقاقات 1 سبتمبر 2018 بفارق 23 صوتا” .

واتهم الحزب فى بيانه نفس الأطراف “بحذف أكثر من مائة صوت من محاضر أخرى نتمسك بها ، وهو ما نعتبره محاولة إصرار ثالثة لمنعنا من الفوز الذي تثبته المحاضر الأصلية ، والتي كانت مصالح اللجنة المستقلة النزيهة قد أكدته لنا باستحقاق” ، وفق البيان.

وأكد الحزب أنه قدم طعنا للجنة المستقلة للانتخابات ، من أجل إعادة التدقيق ، مشيرا إلى محاولة “جهات عليا” منعهم من دخول البرلمان .

وينتظر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج مساء اليوم حسبما أكد مصدر من داخل اللجنة فى وقت سابق لصحرا ميديا.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 6 أيام
2٬057

نواكشوط.. فرز 15 في المائة من مكاتب التصويت

13 يونيو، 2018
1٬330

مداخيل السنغال من الغاز تصل 150 مليار دولار

17 مايو، 2018
229

بعد حادث “سينلوي”.. الرئيس السنغالي يطالب بتسريع المنح

6 مايو، 2018
580

جيش موريتانيا يحقق في انفجار مخزن الذخيرة