حكم تونسي يدير مباراة موريتانيا والسودان

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف”، الحكم التونسي صادق السالمي، لإدارة مباراة المنتخب الموريتاني، ونظيره السوداني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية، لحساب المجموعة الأولى، من نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولي للحكم التونسي صادق السالمي، ضمن بطولة “الشان”، وسبق له أن أدار مباريات من بطولة كأس إفريقيا تحت عشرين عاما، التي احتضنتها الملاعب الزامبية العام الماضي.

و سيساعد الحكم التونسي في إدارة لقاء موريتانيا والسودان، الحكم الليبي مساعد عطية، والحكم سليمان أمل دين من جزر القمر، والجزائري مهدي عبيد شارف كحكم رابع .

ويلتقى الفريقان مساء اليوم عند السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويمتلك المنتخب السوداني ثلاث نقاط، من فوزه في الجولة الأولي على غينيا، فيما خسر المنتخب الموريتاني في ذات الجولة من نظيره المغربي.