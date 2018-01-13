عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الزامبي جاني زيكازوي، لقيادة المباراة الافتتاحية التي ستجمع اليوم السبت بين المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين “المرابطون” ونظيره المغربي.

وتأتي هذه المباراة برسم الدور الأول لمنافسات “الشان”، التي تحتضنها المغرب بين 13 يناير الجاري و4 فبراير المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي للعبة أسند مهمة كل من الحكم المساعد الأول للكيني مروا أدين رانج، والحكم المساعد الثاني للموزمبيقي أرزينيو شادريك مارينغولا، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع للرواندي لويس هاكيزيمانا.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الموريتاني الذي يتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى البطولة الأفريقية، ويخوض أول مباراة افتتاحية بهذا المستوى.

ويسعى المنتخب الموريتاني لتحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور قاري عالي المستوى له.