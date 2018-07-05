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حكومة موريتانيا تحتفي بنجاح القمة الافريقية وتهنئ القوات المسلحة

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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قدم مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس  تهانئه الحارة إلى الشعب الموريتاني وللقوات المسلحة وقوات الأمن  ولجنة التنظيم وكافة مصالح الدولة، على ” النجاح الباهر لأشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الملتئمة بنواكشوط من 25 يونيو إلى 02 يوليو 2018″ .

وهنأ المجلس بصفة خاصة مصالح وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، على “الجهود الجبارة “التي تم بذلها من أجل الوصول إلى هذه “النتيجة المشرفة”، حسب بيان مجلس الوزراء.

و أعرب المجلس عن شكره لرجال الأعمال الموريتانيين ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في تهيئة الظروف المناسبة لاستضافة هذا الحدث القاري الهام في أحسن الظروف، وفق البيان.

وكان  الأمين العام لمفوضية الاتحاد الأفريقي، مراد بن دياب، قد هنأ أمس  الأربعاء، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على ما سماه “نجاح قمة الاتحاد الأفريقي” التي احتضنتها البلاد خلال الأيام الماضية.

 

وقال الأمين العام لمفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، إن قمة نواكشوط تاريخية، “لأنها اعتمدت قرارات في قضايا هامة جدا بالنسبة للاتحاد الأفريقي سواء في مجال الأمن أو السلم أو إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي ليشتغل بصفة أكثر فعالية وأكثر نجاعة”.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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