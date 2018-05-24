حكومة موريتانيا ترد على تصريحات زعيم”افلام” بخصوص فلسطين

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس إن التصريحات المنسوبة لزعيم حركة “افلام” صامبا تيام بخصوص القدس الشريف إن كانت صحيحة فهي” نوع من الوفاء منه لأولئك الذين احتضنوه فترة من الزمن ودعموه وهو مدين لهم وليس غريبا كونه يصرح بهذه التصريحات انطلاقا من تاريخه مع تلك الجماعة”.

وأشار إلى أن المتفق عليه لدى السياسيين الجادين الوطنيين بأن موريتانيا دولة مسلمة مائة بالمائة والقضية الفلسطينية بالنسبة للموريتانيين قضية عقيدة وثوابت، وفق تعبيره.

واستغرب الوزير من أن يكون هذا الشخص موريتاني ويعيش بين ظهراني الموريتانيين ويشاركهم في آلامهم وآمالهم ويتحدث بحديث يمس من القضية الفلسطينية أو يركن إلى أعداء القضية الفلسطينية الذين عذبوا الشعب الفلسطيني وطردوه، حسب تعبيره.

وأشاد الوزير بموقف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من القضية الفلسطنية ، بعد طرده للسفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع اسرائيل .

وأثار مقال نشر على المواقع الموريتانية نسب لرئيس حركة “افلام” ، تحدث خلاله الكاتب عن أحقية اليهود فى احتلال فلسطين ، مشيرا إلى أن الأرض تعود “ملكيتها لليهود قبل أن يستولى عليها العرب” ، لكن زعيم “افلام” نفى أن يكون هو كاتب المقال.