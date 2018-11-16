حكومة موريتانيا ترفض تدخل كندا في شؤونها

قال سيدي محمد ولد محم، الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن موريتانيا دولة ذات سيادة ولن تقبل أي تدخل من كندا في مجرى القضاء فيما يتعلق بملف الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي، الموجود في السجن منذ عدة أشهر.

ولد محم كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، وطرح عليه سؤال بخصوص خبر تم تداوله يشير إلى تعهد من مسؤول كندي رفيع بالتدخل من أجل الإفراج عن ولد اعبيدي.

وقال ولد محم: « اطلعت على الخبر، والحكومة لا تهتم به، والدولة ذات سيادة ولن تقبل من أي كان مهما كانت العلاقة معه أن يتدخل في شؤونها الداخلية ».

وأوضح ولد محم أن ملف بيرام ولد اعبيدي « بحوزة العدالة »، مؤكداً أن « الحكومة قادرة على حمايتها من تدخلات الآخرين، كما أن الحكومة لا تتدخل في الملفات المطروحة لدى العدالة ».

وقال ولد محم إن « الجميع يعلم أن الحكومة ليست طرفا في الموضوع، وأن الطرف المدني الذي تقدم بالشكوى هو صحفي ».

وكان ناشطون في مبادرة انبعاث الحركة الانتعاقية « إيرا »، التي يقودها ولد اعبيدي المعتقل، قد أكدوا أن رئيس الحكومة الكندية تعهد لهم بالعمل على الإفراج عن ولد اعبيدي.