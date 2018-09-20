حكومة موريتانيا: علاقاتنا مع المغرب تتطور نحو الأحسن

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن العلاقات بين بلاده والمغرب تتطور إلى الأحسن ، نظرا للروابط الحميمة بينهما.

وأكد ولد الشيخ خلال الم}تمر الأسبوعي للحكومة خلال مؤتمر صحفي أن زيارة وزير الشؤون الخارجية للملكة المغربية يدخل في إطار توطيد وترسيخ هذه العلاقات.

ورحبت وزارة الخارجية المغربية بالزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى المغرب اليوم الخميس وتستمر حتى غداً الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان صحفي إن الزيارة « تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات ».

وأكدت أن الزيارة « ستمكن من بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية لتكون في مستوى علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية »، وفق نص البيان.

وأوضح البيان أن الزيارة ستكون « مناسبة للتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا ».

وبدأت العلاقات بين موريتانيا والمغرب تشهد تقارباً في الفترة الأخيرة بعد حالة من البرود خلال السنوات الماضية.