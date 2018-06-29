حكومة موريتانيا: لاوجود للمجاعة و حالات “ازرافيه” مجرد “سوء تغذية”

نفى وزير الثقافة والصناعة التقليدية ، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ وجود “مجاعة” فى بعض المدن الموريتانية ، مشيرا إلى أن الدولة دأبت دائماً في مثل هذه الأوقات، على إرسال بعثاتٍ لدراسة وضعيات بعض المناطق التي قد يحصل فيها نوع من سوء التغذية .

وقال الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن الأمر قد يتعلق بسوء التغذية الناجم عن نقص في نوعية الغذاء، وليس في انعدام الأغذية.

وأوضح الوزير أنه لم تتم معاقية الممرضة التى سربت صور المجاعة ، مشيرا إلى أن الممرضة كانت من ضمن البعثة، و استجوبتها البعثة في إطار عملها عن تسريب هذه الصور، ولم تعاقب .

و تم تداول صور في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم ،من قرية “ازرافيه” فى الشرق الموريتاني، لأشخاص يعانون من سوء تغذية حاد ، وتحدث البعض عن وفاة 10 أشخاص نتيجة المجاعة ، لكن الحكومة الموريتانية نفت الأمر ، وقالت إنه مجرد حالات سوء تغذية ، وتمت معالجتها ، بعد إيفاد بعثة طبية للقرية .