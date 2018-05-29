حلف”الناتو” يشيد بدور موريتانيا فى منطقة الساحل الإفريقي

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” الفريق أول باتر بافل أهمية الدور المحوري والريادي لموريتانيا في مجموعة الحوار المتوسطي 5+5 ومجموعة الدول الخمس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه في نواكشوط ، بالفريق أول باتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي(ناتو) الذي يزور موريتانياحاليا.

وأشاد رئيس حلف “الناتو” بجهود موريتانيا العسكرية والأمنية المقدرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون القائم بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي والسبل الكفيلة بتفعيله خاصة في إطار مجموعة الحوار المتوسطي 5+5 ومجموعة الدول الخمس .

وحضر اللقاء القائد المساعد للأركان العامة للجيوش والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والملحق العسكري في سفارة موريتانيا في بلجيكا، إضافة إلى عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين بوزارة الدفاع الوطني وقيادة الأركان العامة للجيوش.