حننا ولد سيدي يتسلم قيادة القوة العسكرية لدول الساحل

تسلمت موريتانيا بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، قيادة القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخامس، وذلك خلال حفل توقيع احتضنته العاصمة المالية باماكو.

وتسلم الجنرال الموريتاني حننا ولد سيدي ولد حننا، مهام قيادة القوة العسكرية المشتركة من الجنرال المالي ديديه داكو.

وجرى حفل التوقيع على تبادل المهام بين الجنرالين في مقر قيادة القوة العسكرية المشتركة في العاصمة المالية باماكو.

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط مقر الأمانة العامة لدول الساحل الخمس، كما أن هذه المجموعة تم تشكيلها قبل أربع سنوات في نواكشوط.