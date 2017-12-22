خالد مشعل فى موريتانيا لحضور مؤتمر حزب "تواصل"

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" سابقا خالد مشعل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط فجر اليوم الجمعة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثالث لحزب التجمع الوطني للاصلاح و التنمية" تواصل" .
ويعقد حزب "تواصل" اليوم مؤتمره الثالث لاختيار رئيس للحزب ، خلفا لرئيسه السابق محمد جميل منصور ، الذى أعلن عدم ترشحه لرئاسة الحزب.
وبدأ الحزب قبل فترة التحضير للمؤتمر الثالث بفتحه لحملة انتساب على مستوى التراب الموريتاني، وتدوم فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام .
ووصل نواكشوط أمس عدة شخصيات إسلامية لحضور المؤتمرمن بينهم:
- أسامة حمدان القيادي بحركة حمامس
- عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب حركة النهضة التونسية
- محمد صوان من حزب العدالة والبناء الليبي
- سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية المغربي
- أحمد الدان نائب رئيس حركة بناء الوطن في الجزائر
- التيجاني فال مسؤول الشراكة في جماعة "عباد الرحمن" بالسنغال
- عز الدين أحمد أبو جمال أمين العلاقات العربية في حزب المؤتمر الوطني السوداني