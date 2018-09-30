خبراء دول الساحل يعقدون اجتماعا بنواكشوط

عقد خبراء مجموعة دول الساحل الخمس، اليوم الأحد، بنواكشوط، لقاء للتحضير لاجتماع وزراء المجموعة وشركائها المقرر يوم الثلاثاء.

وقال الأمين الدائم لمجموعة الخمس، مامان صامبو سيديكو، إن اللقاء الذي يدوم يومين يأتي لبلورة توصيات تهدف إلى إنجاز مشروع تنموي يحقق تطلعات شعوب المجموعة في الاستفادة من مصادرها الزراعية والسمكية والحيوانية في أمنها الغذائي.

وأضاف الأمين الدائم أن تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب يشكل أهم أولويات مجموعة دول الساحل.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الساحل الأفريقي بعد غد الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط اجتماعا لنقاش تطلعات دول المنطقة في تحقيق الأمن الغذائي.