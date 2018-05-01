خبراء يكتشفون.. قلة النوم قد تؤدي للإصابة بالسرطان

أعلن خبراء أن اضطرابات الأرق وقلة النوم قد تصبح نقطة انطلاق لمرض سرطاني يتطور بصورة سريعة جدا.

وقسم باحثون من جامعة شيكاغو الأمريكية فئران مخبرية إلى مجموعتين، وأعطوا فئران المجموعة الأولى الفرصة للنوم بصورة طبيعية. أما فئران المجموعة الثانية فتعرضت لعوامل جعلتها تستيقظ عدة مرات خلال النوم. وبعد مضي أسبوع حقنت جميع الفئران بخلايا سرطانية.

وأكد العلماء تطور الأورام عند جميع الفئران خلال 9-12 يوما. ولكن حجمها عند فئران المجموعة الثانية كان ضعفه لدى أفراد المجموعة الأولى.

وتضمنت المرحلة الثانية من الاختبار حقن الفئران في عضلة الفخذ بخلايا سرطانية، وقد تبين أن الأورام نمت وتطورت لدى فئران المجموعة الثانية بوتائر سريعة جدا وانتشرت إلى الأنسجة السليمة المحيطة.

ويعتقد العلماء أن السبب يعود إلى أن قلة النوم تؤثر بشكل سلبي في نشاط الجين المعروف باسم TLR4، وهو ناقل بيولوجي للمعلومات الخاصة بالجهاز المناعي للجسم، ما يزيد من فرص تطور السرطان.