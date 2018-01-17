قال مراسل “صحراء ميديا” في منطقة الساحل إن أربعة غربيين، أميركيان وكنديان، خطفوا خلال كمين نصبه مسلحون في شمال نيجيريا.

وأكد المراسل أن عملية الاختطاف نفذها مسلحون مجهولون، والمعلومات المتوفرة تؤكد أنها جرت في منطقة تنشط فيها جماعة بوكو حرام المتشددة.

وقال مصدر أمني إن الأجانب الأربعة كانوا في طريقهم مساء الثلاثاء إلى العاصمة الفدرالية أبوجا، بعدما غادروا مدينة كادونا حين كمن لهم “مسلحون مجهولون” وقتلوا شرطيين اثنين كانا يرافقانهم.

وأضاف المصدر الأمني في تصريح لفرانس برس أن الخاطفين تبادلوا إطلاق النار مع الشرطيين اللذين رافقا الأجانب قبل أن يلقيا حتفهما”.

ورفض المتحدث باسم السفارة الأميركية الذي اتصلت به التعليق على هذه المعلومات، كما تعذر الاتصال بالسفارة الكندية على الفور.

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرد بوكو حرام من أجل إنشاء دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا، في نزاع أدى إلى مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 2,6 مليون.

لكن الخطف مقابل فدية ظاهرة متكررة في نيجيريا، حيث تستهدف العصابات عادة الأثرياء وعائلاتهم، ويفرج عن الرهينة في غضون أيام بعد تسديد المبلغ المطلوب.