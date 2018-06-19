كشف مصدر دبلوماسي إماراتي، اليوم الاثنين، عن « عملية عسكرية وإنسانية » أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل « تحرير » ميناء الحديدة اليمني الواقع في قبضة الحوثيين.

وقال السفير الإماراتي المعتمد في موريتانيا عيسى عبد الله مسعود الكلباني، في تصريح صحفي، إن التحالف « بدأ عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة من المليشيات المنقلبة على الحكومة اليمنية الشرعية ».

وأضاف السفير أن الهدف من العملية هو « ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الشعب اليمني »، على حد تعبيره.

وقال المصدر الدبلوماسي إن « العملية العسكرية يقودها الجيش اليمني وقوات المقاومة اليمنية، مع دعم عسكري كبير من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ».

كما أوضح أن إطلاق عملية « جاء بعد نداءات عديدة أطلقتها المنظمات الدولية للتحذير من تدهور الوضع الإنساني في المدينة، وبعد أن دعا التحالف العربي في أكثر من مرة إلى تولي الأمم المتحدة تسيير ميناء الحديدة لتسهيل العمليات الإنسانية، لكن دون جدوى »، على حد تعبيره.

وخلص السفير إلى أن « الهدف الأسمى » لهذه العملية العسكرية هو « تفادي حصول مأساة إنسانية في اليمن والعمل على فتح ممر إنساني لإغاثة الشعب اليمني ».

وكان تحالف من عدة دول عربية قد ادخل عسكرياً في اليمن منذ مارس 2015 من أجل دعم الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، وهي العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم « عاصفة الحزم ».

ووجه التحالف عدة ضربات جوية وعمليات قف ضد مواقع الحوثيين في اليمن، وتتهم هذه الدول العربية إيران بدعم الحوثيين من أجل تنفيذ أجندات خاصة في المنطقة العربية.