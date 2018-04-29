دراسة: أدوية السكري والسمنة تساعد في علاج إدمان المخدرات

أكدت دراسة أمريكية أن الأدوية الخاصة لعلاج السمنة والسكري، يمكن استخدامها لعلاج الإدمان على الكوكايين والأدوية المخدرة.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي أجراها باحثون في علم الأعصاب بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن الكوكايين وأصنافا أخرى من المخدرات تعمل على دوائر المكافأة الطبيعية في الدماغ، مما يجعل الإقلاع عن تعاطيها بدون مساعدة علاجية أمرا صعبا.

واكتشف الباحثون، من خلال دراسة أجريت على الفئران، أن الدوائر العصبية في الدماغ التي تلعب دورا في البحث عن الطعام، قد تتداخل مع تلك العوامل الرئيسية في تعاطي المخدرات، كما اكتشفوا أيضا أن الأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج السمنة والسكري، والتي تنشط مستقبلات هرمون يسمى GLP-1 ، يمكن أن تقلل من الرغبة في البحث عن الكوكايين، وبالتالي تقلل من الانتكاسة عقب الإقلاع عن تعاطي المخدرات.

وهرمون GLP-1 يفرز في الجسم كرد فعل طبيعي على تناول الوجبات، وذلك للحفاظ على توازن الجلوكوز، كما يقوم هذا الهرمون بخفض مستوى الجلوكوز في الدم عن طريق تحفيز إفراز الأنسولين من خلايا /بيتا/ الموجودة في البنكرياس، ويقلل من حركة الأمعاء.

وأظهرت النتائج أن تلك الأدوية خفضت بشكل ملحوظ من شغف الفئران التي أدمنت الكوكايين والأدوية المخدرة، في البحث عن المخدرات، كما قللت من معدلات انتكاسة الفئران وأعراض الانسحاب، بعد الإقلاع عن تعاطي المخدرات.