دراسة.. الاكتئاب يضعف الذاكرة

أفادت دراسة أمريكية أجراها باحثون بكلية الطب لجامعة “ميامي ميلر” الأمريكية، أن الاكتئاب يحدث اختلافات هيكلية في المخ لدى كبار السن، تقود إلى حدوث ضعف في الذاكرة، وشيخوخة الدماغ.

وأوضح الفريق البحثي أن الدراسة أجريت على 1111 شخصا لم يصابوا من قبل بسكتة دماغية، وكان متوسط أعمارهم 71 عاما، من أجل كشف العلاقة بين الاكتئاب وشيخوخة الدماغ.

وأضاف الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية (Neurology) العلمية، أنه عند بداية الدراسة، كان 22% من المشاركين يعانون من أعراض أكبر للاكتئاب، وعقب انتهاء الدراسة، وجد الباحثون أن أعراض الاكتئاب كانت مرتبطة بسوء الذاكرة العرضية التي تمكن الشخص من تذكر تجارب وأحداث معينة مقارنة بمن لا يعانون من الاكتئاب.

وقال الدكتور زكي الحزوري قائد فريق البحث، “تشير أبحاثنا إلى أن الاكتئاب وشيخوخة الدماغ قد يحدثان في وقت واحد، وقد تؤثر الأعراض الكبرى للاكتئاب على صحة الدماغ من خلال الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية الصغيرة في المخ”.

وأضاف أن “علاج أعراض الاكتئاب، يسهم في علاج مشاكل التفكير والذاكرة، وبما أن حوالي 25% من كبار السن يعانون من أعراض الاكتئاب، فمن المهم أن نفهم بشكل أفضل العلاقة بين مشاكل الاكتئاب والذاكرة”.