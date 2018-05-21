دراسة: الخرف يهدد الفقراء أكثر من غيرهم

كشفت نتائج دراسة أجراها علماء من جامعة لندن، نشرت في مجلة “JAMA Psychiatry”، أن الفقراء لديهم مخاطر عالية للإصابة بالخرف لدى تقدمهم في السن.

وحدد العلماء البريطانيون العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على احتمال الإصابة بخرف الشيخوخة الذي يتجلى لدى كبار السن.

وحلل الخبراء نتائج دراسة طويلة الأمد قام بها مركز “إلسا” الإنجليزي لأمراض الشيخوخة وشارك بها أكثر من 6000 آلاف متطوع يعيشون في بريطانيا.

وتبين للعلماء أن الحالة الاجتماعية والمالية الجيدة في سن متأخرة، تقلل من خطر الخرف، وأن أصحاب الدخل المحدود (الفقراء) يعانون أكثر من الأمراض العصبية المختلفة.

ويرجع الباحثون ذلك إلى حقيقة أن سبل العيش المرفهة تتيح للناس نشاطا اجتماعيا أكثر، ما يؤدي إلى المحافظة على الوظائف المعرفية مع مرور الوقت.

المصدر: لينتا. رو