دراسة: السمنة تتسبب في إنهاء الحياة مبكرا

أفادت دراسة آمريكية جديدة ،أن أصحاب الوزن الزائد يقضون سنوات في المعاناة من أمراض القلب، مقارنة بمن يتمتعون بأوزان صحية، ما يعني أن ارتباط البدانة وقصر العمر.

وفحص الباحثون بيانات أكثر من 190 ألف بالغ شملتهم 10 دراسات مختلفة أجريت في الولايات المتحدة على مدى العقود السبعة الماضية، وعكفت على دراسة الوزن وغيره من العوامل التي يمكن أن تؤثر في خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي بداية تلك الدراسات، لم يكن أي من المشاركين مريضاً بالقلب لكن 70% على الأقل من الرجال ونحو 60% من النساء ممن هن في سن الأربعين على الأقل كانوا إما بدناء أو يعانون الوزن الزائد.

وخلصت الدراسة، التي نشرت في دورية “جاما كارديولوجي”، إلى أن مخاطر إصابة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً بالجلطة، أو الأزمة القلبية، أو فشل وظائف القلب، أو الوفاة لأسباب لها علاقة بالقلب، كانت أعلى بين أصحاب الوزن الزائد بنسبة 21% مقارنة بمن يتمتعون بوزن عادي.

وبالنسبة للنساء، أظهرت الدراسة أن مخاطر الإصابة بين من تعانين الوزن الزائد في المرحلة العمرية نفسها كانت أعلى بنسبة 32%.

أما إذا تخطى الأمر زيادة الوزن ليدخل في إطار البدانة، فإن المخاطر تزيد بنسبة 67% بين الرجال و85% بين النساء مقارنة بمن لديهم أوزان عادية.