دراسة: الغذاء الصحي يقي من فقد السمع

أشارت دراسة كبيرة للنساء في الولايات المتحدة إلى أن من بين مزايا تناول وجبة صحية الحماية من فقدان السمع المرتبط بالتقدم في السن.

وتابع الباحثون أكثر من 80 ألف امرأة لمدة 26 عاما، ووجدوا أن النساء اللائي تناولن وجبات صحية قل لديهن احتمال الإصابة بفقدان متوسط أو حاد للسمع بنسبة 47 في المائة، بالمقارنة مع النساء اللائي تناولن وجبات أقل من الناحية الصحية.

وقالت الطبيبة شارون كورهان، من كلية هارفارد للطب في بوسطن “على الرغم من أنه من المعتقد أن فقد السمع عنصر مصاحب لتقدم السن يتعذر تجنبه فإن نتائج أبحاثنا سلطت الضوء على عدد من العوامل الغذائية التي يمكن تعديلها وربما تحد من خطر فقد السمع”.

وأضافت كورهان وزملاؤها في دورية التغذية، إن نحو 48 مليون شخص يعانون من فقد السمع في الولايات المتحدة، مؤكدين أن فقد السمع يمكن أن تكون له آثار مدمرة من خلال تقليص قدرة الشخص على التواصل الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، “كما أن فقد السمع مرتبط أيضا بتدهور الانتاجية في العمل والوظائف الإدراكية والاكتئاب أيضا”.

ويقول الطبيب كريستوفر سبانكوفيتش، إخصائي السمع، في المركز الطبي بجامعة مسيسبي في جاكسون، والذي لم يشارك في هذه الدراسة، إن “الصحة الغذائية مهمة لصحة سمعنا والذي يتطلب تدفق الدم بشكل جيد كي يعمل بشكل طبيعي والغذاء يساهم في هذا التدفق للأفضل أو للأسوأ”.