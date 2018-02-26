دراسة : المشروبات الحمضية تؤدي لتآكل الأسنان

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن تناول المشروبات الحمضية مثل الشاي بنكهة الفواكه والمياه المنكهة والمشروبات المحلاة ، قد يؤدي إلى تآكل الأسنان.

وأكد الباحثون في جامعة “كينجز كوليدج لندن”، أن تناول تلك المشروبات بين الوجبات، والإبقاء عليها في الفم قبل ابتلاعها، يزيد من مخاطر تآكل الأسنان بسبب الأحماض.

ووجد الباحثون، حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن الأشخاص الذين يتناولون مشروبات، مثل الماء المضاف إليه شريحة ليمون، أو الشاي الساخن بطعم الفاكهة، مرتين يوميا بين الوجبات، كانوا معرضين بـ 11 ضعفا لتآكل الأسنان الحاد أو المتوسط، مقارنة بغيرهم.

وتآكل الأسنان هو فقدان تدريجي للمادة الصلبة منها، بسبب عمليات كيميائية لا تتضمن نشاطا بكتيريا. وهناك أسباب أخرى تزيد من مخاطر ذلك، منها النظام الغذائي واختيارات نمط الحياة، والبيئة وبعض الأدوية.

وفحصت الدراسة الأنظمة الغذائية لـ 300 شخص يعانون تآكلا شديدا في الأسنان، واكتشف الباحثون أن المشكلة تتفاقم كلما ازداد تناولهم المشروبات الحامضية.

ونقلت الدراسة عن الدكتورة “سيشا أوتول” من معهد الأسنان في الجامعة نفسها، وقائدة فريق البحث، قولها “إذا كنت ترتشف أشياء لفترات طويلة من الوقت، أي أطول من 5 دقائق، وإذا كنت تمضغ الأشياء، وتقضم الفواكه في فمك لدقائق قبل أن تبتلعها، فإن ذلك قد يضر بأسنانك للغاية”.

وأضافت: “إذا كنت تنوي تناول تفاحة كوجبة خفيفة في وقت الغذاء، عليك أن تحاول ألا تأكل شيئا حامضيا آخر في المساء”.